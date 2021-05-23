Названы признаки скорого прекращения деятельности банка

Слишком высокие процентные ставки по вкладам и счетам, резкое ухудшение положения банка в кредитном рейтинге, получение предписания от Центробанка и другие признаки указывают на то, что банк в скором времени может прекратить свою деятельность.
Слишком высокие процентные ставки по вкладам и счетам, резкое ухудшение положения банка в кредитном рейтинге, получение предписания от Центробанка и другие признаки указывают на то, что банк в скором времени может прекратить свою деятельность.
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