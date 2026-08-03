ЕС рискует стать «террористической организацией»: финский политик потребовал фон дер Ляйен остановить помощь Киеву

ХЕЛЬСИНКИ, 3 августа, ФедералПресс. Финский парламентарий призвал Брюссель немедленно прекратить военные поставки Украине и заставить Киев соблюдать законы ведения боя после удара по российскому мирному населению.
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