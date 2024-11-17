Историк из Соединённых Штатов Америки Владимир Бровкин высказался по поводу того, что глава государства Джозеф Байден позволил Вооружённым силам киевского режима применять переданное ранее ракетное вооружение против расположенных в глубине Российской Федерации объектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии