Раньше конфискация имущества в уголовных делах была чем-то вроде «по ситуации»: где-то изымали, где-то нет, а иногда и вовсе забывали включить этот пункт в приговор.
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Прозревают, но как поздно-ведь это можно было давно вменить. Что то мешало из политического вето!
Ну, теперь озолотимся... Надеюсь.