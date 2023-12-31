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ВСУ в новогоднюю ночь нанесли массированный удар по Донецку

ВСУ в новогоднюю ночь нанесли массированный удар по Донецку

Украинские войска в новогоднюю ночь нанесли массированный удар по Донецку, в центре города есть погибшие.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Вот укроПидорасы, даже в Новогоднюю ночь нормальным людям не дают покоя!
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15 час.
Betahon
&quot;Слово и дело!&quot;
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15 час.

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