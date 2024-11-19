Китай и США разругались в ООН из-за Украины

Китай якобы подстегивает войну на Украине, поставляя России товары двойного назначения. С таким заявлением на заседании Совбеза ООН выступила постпред США при организации Мелинда Томас Гринфилд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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