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Закон, порядок, государство

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Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» нанесли удар по скоплению личного состава ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» нанесли удар по скоплению личного состава ВСУ на правом берегу Днепра

После того, как корректировщики с помощью высотного разведывательного БПЛА подтвердили накрытие цели 122-мм реактивными неуправляемыми снарядами, расчет «Града» нанес еще несколько ударов короткими залпами по 5-6 ракет по позициям националистов.

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