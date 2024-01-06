Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» нанесли удар по скоплению личного состава ВСУ на правом берегу Днепра

После того, как корректировщики с помощью высотного разведывательного БПЛА подтвердили накрытие цели 122-мм реактивными неуправляемыми снарядами, расчет «Града» нанес еще несколько ударов короткими залпами по 5-6 ракет по позициям националистов.
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