Слуцкий обвинил Мерца в соучастии в военных преступлениях Киева

МОСКВА, 14 апреля, ФедералПресс. Фридрих Мерц, лидер немецкого Христианско-демократического союза, может столкнуться с серьезной международной критикой после заявления о возможной передаче крылатых ракет Taurus Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии