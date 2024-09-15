Китаист Маслов объяснил, почему в Китае повышают пенсионный возраст

Увеличение пенсионного возраста в КНР позволит предотвратить дефицит кадров в ключевых высокотехнологичных секторах, заявил директор Института стран Азии и Африки при МГУ и приглашенный преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов, 14 сентября сообщает ТАСС.
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