Музыкальный круиз «Под небом Парижа»

Трёхчасовая вечерняя прогулка по Москве-реке пройдёт в сопровождении классики французской эстрады. На нижней палубе теплохода выступит группа «Париж FM» с песнями из репертуара Эдит Пиаф, Мирей Матьё, Ива Монтана, Джо Дассена, Далиды, Ванессы Паради.
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