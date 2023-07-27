Очевидец описал крушение вертолета на Алтае фразой «куски летали повсюду»

Очевидец крушения вертолета Ми-8 на Алтае рассказал о подробностях случившегося. Сергей, житель села Тюнгур Усть-Коксинского района, где случилась трагедия, сообщил, что в момент падения летательного аппарата он работал на базе и топил баню.