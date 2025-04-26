Боевой орёл – крылатый хищник, от которого становится не по себе даже царю зверей

®oots (От Бобра всем добра)蝸牛そろそろ登れ富士の山 Оказавшись в африканской саване, нужно оставаться предельно внимательным и осторожным, ведь где-нибудь за кустами вполне может притаиться пара-тройка голодных львов или даже носорог.
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