Боевой орёл – крылатый хищник, от которого становится не по себе даже царю зверей

ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ
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ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ

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®oots (От Бобра всем добра)蝸牛そろそろ登れ富士の山 Оказавшись в африканской саване, нужно оставаться предельно внимательным и осторожным, ведь где-нибудь за кустами вполне может притаиться пара-тройка голодных львов или даже носорог.

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