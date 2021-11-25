Овечкин набрал 33 очка в 20 первых матчах сезона. Это лучший результат в истории «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 3 (0+3) очка в матче с «Монреалем» (6:3). Теперь на счету 36-летнего россиянина 33 (15+18) очка в 20 первых играх сезона НХЛ.
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