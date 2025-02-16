Некоторые россияне начали готовиться к дачному сезону и находятся в поиске домов. Самым дорогим домом оказался двухэтажный коттедж в деревне Раздоры Рублево-Успенского шоссе Одинцовского района площадью 1,7 тыс.
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