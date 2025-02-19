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Царьград

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ПВО России перехватили ракеты HIMARS и уничтожили 23 пункта БПЛА ВСУ

ПВО России перехватили ракеты HIMARS и уничтожили 23 пункта БПЛА ВСУ

Российские силы ПВО группировки «Центр» сбили ракеты HIMARS на Красноармейском направлении в ДНР. Также нейтрализованы 23 пункта управления БПЛА ВСУ и станция Starlink.

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