Военный эксперт Василий Дадыкин заявил о том, что на данное время Киев располагает внушительными силами и у него сохранилось три бригады численностью до 30 тысяч человек, которые должны были быть задействованы после прорыва российских рубежей.
Военный эксперт Василий Дадыкин заявил о том, что на данное время Киев располагает внушительными силами и у него сохранилось три бригады численностью до 30 тысяч человек, которые должны были быть задействованы после прорыва российских рубежей.
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