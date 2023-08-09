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Эксперт Дандыкин сообщил о количестве резервов ВСУ, которые остались для продолжения наступления

Эксперт Дандыкин сообщил о количестве резервов ВСУ, которые остались для продолжения наступления

Военный эксперт Василий Дадыкин заявил о том, что на данное время Киев располагает внушительными силами и у него сохранилось три бригады численностью до 30 тысяч человек, которые должны были быть задействованы после прорыва российских рубежей.

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