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Мичков включил Кросби, Стэмкоса, Кучерова и Макара в свою символическую сборную

Матвей Мичков включил Михаила Сергачева и Никиту Кучерова в свою символическую сборную. – Если бы вы как генменеджер собрали символическую сборную из шести хоккеистов, кто бы в нее вошел? – Я бы в ворота поставил Сергея Иванова 2004 года рождения.

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