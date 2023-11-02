Макса Ферстаппена попросили сделать выбор между Серхио Пересом и Даниэлем Риккардо

Getty Images / Red Bull Content PoolДействующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен ответил на вопрос, кого бы он предпочёл видеть в качестве напарника в 2024 году – Серхио Переса или Даниэля Риккардо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии