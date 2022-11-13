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Главный санврач ЛНР Докашенко рассказал, зачем Запад испытывал наркотические анальгетики на Украине

Главный санврач ЛНР Докашенко рассказал, зачем Запад испытывал наркотические анальгетики на Украине

Западные страны проводили на территории Украины испытания наркотических анальгетиков. И это было выгодно им по нескольким причинам, рассказал РИА Новости главный государственный санитарный врач Луганской Народной Республики Дмитрий Докашенко.

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