Западные страны проводили на территории Украины испытания наркотических анальгетиков. И это было выгодно им по нескольким причинам, рассказал РИА Новости главный государственный санитарный врач Луганской Народной Республики Дмитрий Докашенко.
Западные страны проводили на территории Украины испытания наркотических анальгетиков. И это было выгодно им по нескольким причинам, рассказал РИА Новости главный государственный санитарный врач Луганской Народной Республики Дмитрий Докашенко.
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