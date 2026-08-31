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Газета.ру

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В США разыскиваемый мужчина случайно пришел на обед к офицерам и был арестован

В США разыскиваемый мужчина случайно пришел на обед к офицерам и был арестован

В США полицейские поймали преступника благодаря обеду в кафе. Мужчина, которого они уже дважды пытались задержать, сам пришел в ресторан, пока сотрудники спокойно ели лапшу, пишет East Idaho News.

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