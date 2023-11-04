Названо число неплательщиков по кредитам в РФ

Число неплательщиков по кредитам в России превысило 21 млн человек в январе-сентябре 2023 года, что на 22% больше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на данные ФССП.
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