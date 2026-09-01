Путин: РФ не наносит ударов по руководству Украины, так как нужны переговорщики

Россия не наносит ударов по руководству Украины, потому для урегулирования конфликта нужны переговорщики с украинской стороны.
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Чушь Из тех кто сейчас рулит говорить не с кем. ве не имеют полномочий. Чем быстрее выбли бы тем быстрее появились бы легитимные.