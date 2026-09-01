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Газета.ру

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Путин: РФ не наносит ударов по руководству Украины, так как нужны переговорщики

Путин: РФ не наносит ударов по руководству Украины, так как нужны переговорщики

Россия не наносит ударов по руководству Украины, потому для урегулирования конфликта нужны переговорщики с украинской стороны.

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