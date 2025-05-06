В Краснодаре проведена проверка о постановке на воинский учет натурализованных граждан

Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому гарнизону совместно с сотрудниками иных правоохранительных органов проведена проверка в отношении граждан, получивших гражданство России, о постановке их на воинский учет.
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