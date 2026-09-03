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Царьград

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Пономарев выразил уверенность в разрешении ареста судна в Норвегии

Пономарев выразил уверенность в разрешении ареста судна в Норвегии

Комиссар проекта "Арктик биеннале" Александр Пономарев сообщил о уверенности в разрешении проблемы с арестом судна "Профессор Молчанов" норвежскими властями на Шпицбергене, произошедшего по жалобе компании "Нафтогаз".

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