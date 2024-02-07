Минцифры спасает бездомных айтишников. Льготную ипотеку продлят

Россия продлит программу льготной ИТ-ипотеки в связи с высоким спросомМинцифры России объявило о планах продлить программу льготной ипотеки в сфере информационных технологий, на которую ранее уже закончились выделенные средства из-за высокого спроса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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