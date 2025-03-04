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Плохой знак: о чем говорят участившиеся случаи стрельбы по мигрантам при их задержании силовиками

Плохой знак: о чем говорят участившиеся случаи стрельбы по мигрантам при их задержании силовиками

Анастасия Миронова Ряд пабликов в последние дни отмечает, что в России появились системные случаи, когда полицейские стреляют при задержании мигрантов, есть и случай стрельбы на поражение.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
А в преступников стреляют не за цвет волос, а за нарушение закона! И это правильно! А нарушают его сегодня по преимуществу именно черноволосые да бородатые, которые ненавидят народ страны, в которую заехали, не желают жить по ее правилам и порядкам и собираются превратить Россию в кишлак.
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2 час.
Вадим Кузнецов
Население явно толкают в сторону &quot;юридической самодеятельности&quot;. Демонстративно. Потому что если у полицаев &quot;не хватило сил&quot;, чтобы применить закон к толпе явных преступников, что же они будут делать, если вдруг, НАПРИМЕР, кто-то затеет жечь места массового обитания этих преступников, или &quot;приводить их к нулю&quot;? В Германии, например, в 1970-е так и было, когда приезжие турки сильно достали население.
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1 час.
Вадим Кузнецов
Про &quot;дружбу народов&quot; и &quot;проклятый совок&quot;: особой &quot;дружбы народов&quot; в СССР не было. Был один народ: советский. И можно было быть советским (совсем просто говоря - русским) человеком, но с разным происхождением. На всех - одни стандарты образования, поведения. Одни права (ну да, с натяжкой), одни обязанности для всех. Один общепонятный язык: русский. Так что бурят и калмык, например, прекрасно друг друга понимали, и все остальные тоже. В некоторых республиках подковерно протаскивали и национализм, и шовинизм, это всем икнулось в 90-х. Нынешний таджик, или узбек, или эстонец - ни разу не &quot;наши люди&quot;. Это иностранцы, со своими национальными &quot;самостями&quot;, своим языком и своим государством. Они НЕ относятся ни к русскому, ник советскому народу НИКАК. Так что навязывание &quot;дружбонародности&quot; не имеет никакого отношения к СССР. Скорее, к понятиям &quot;предательство&quot; и &quot;наглая демагогия&quot;.
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1 час.
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