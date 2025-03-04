Плохой знак: о чем говорят участившиеся случаи стрельбы по мигрантам при их задержании силовиками

А в преступников стреляют не за цвет волос, а за нарушение закона! И это правильно! А нарушают его сегодня по преимуществу именно черноволосые да бородатые, которые ненавидят народ страны, в которую заехали, не желают жить по ее правилам и порядкам и собираются превратить Россию в кишлак.

Население явно толкают в сторону "юридической самодеятельности". Демонстративно. Потому что если у полицаев "не хватило сил", чтобы применить закон к толпе явных преступников, что же они будут делать, если вдруг, НАПРИМЕР, кто-то затеет жечь места массового обитания этих преступников, или "приводить их к нулю"? В Германии, например, в 1970-е так и было, когда приезжие турки сильно достали население.

Вадим Кузнецов

Про "дружбу народов" и "проклятый совок": особой "дружбы народов" в СССР не было. Был один народ: советский. И можно было быть советским (совсем просто говоря - русским) человеком, но с разным происхождением. На всех - одни стандарты образования, поведения. Одни права (ну да, с натяжкой), одни обязанности для всех. Один общепонятный язык: русский. Так что бурят и калмык, например, прекрасно друг друга понимали, и все остальные тоже. В некоторых республиках подковерно протаскивали и национализм, и шовинизм, это всем икнулось в 90-х. Нынешний таджик, или узбек, или эстонец - ни разу не "наши люди". Это иностранцы, со своими национальными "самостями", своим языком и своим государством. Они НЕ относятся ни к русскому, ник советскому народу НИКАК. Так что навязывание "дружбонародности" не имеет никакого отношения к СССР. Скорее, к понятиям "предательство" и "наглая демагогия".