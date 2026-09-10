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Экономист Колташов: Европа совершила суицид, отказавшись от российского газа

Экономист Колташов: Европа совершила суицид, отказавшись от российского газа

Попытка Евросоюза отказаться от российских энергоресурсов изначально была обречена на провал. Ранее аудиторы ЕС признали, что усилия объединения по полному отказу от российских нефти и газа терпят крах.

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