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Курские новости

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Курские приставы прекратили кредиты участников СВО на 176 млн рублей

Курские приставы прекратили кредиты участников СВО на 176 млн рублей

За 8 месяцев 2026 года 1084 должника воспользовались правом на освобождение от просроченных кредитов, сотрудники ведомства прекратили 2650 исполнительных производств на сумму почти 176 млн рублей.

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