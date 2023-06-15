Общественное пространство «Левашовский хлебозавод» может стать прикрытием для коммерческой недвижимости RBI?

Свои двери для горожан новое общественное пространство в стенах Левашовского хлебозавода открыло 10 июня, официальное открытие с красной ленточкой и интервью собственника компании RBI Эдуарда Тиктинского с Полиной Бондаревой состоялись еще 6 июня.