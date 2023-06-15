Neva.Today

8 811 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Протасов
    За что же ей такая честь?Съевшая россиянин...
  • виктор комягин
    да молодцы...они и на хрен там не уперлись👍👍👍😂😂😂гнилая вонючая💩💩💩💩💩 еврожопа🤮🤮🤮🤮🤮В Петербурге стар...
  • Sergiy Che
    Хех, "профурсетки с пониженной социальной ответственностью....")))Уроженец Шри-Ланк...

Общественное пространство «Левашовский хлебозавод» может стать прикрытием для коммерческой недвижимости RBI?

Общественное пространство «Левашовский хлебозавод» может стать прикрытием для коммерческой недвижимости RBI?

Свои двери для горожан новое общественное пространство в стенах Левашовского хлебозавода открыло 10 июня, официальное открытие с красной ленточкой и интервью собственника компании RBI Эдуарда Тиктинского с Полиной Бондаревой состоялись еще 6 июня.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх