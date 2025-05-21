Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 020 подписчиков

Лавров возложил цветы к Вечному огню в Ереване в рамках официального визита

Лавров возложил цветы к Вечному огню в Ереване в рамках официального визита

Монумент "Мать Армения" посвящены победе Советского Союза в Великой Отечественной войне.Министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил цветы к Вечному огню у монумента "Мать Армения" в парке Победы в Ереване, сообщает корреспондент РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх