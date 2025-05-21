Лавров возложил цветы к Вечному огню в Ереване в рамках официального визита

Монумент "Мать Армения" посвящены победе Советского Союза в Великой Отечественной войне.Министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил цветы к Вечному огню у монумента "Мать Армения" в парке Победы в Ереване, сообщает корреспондент РИА Новости.
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