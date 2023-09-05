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Макаревич* возмущён тем, что в Израиле нет талантов, кроме него

Макаревич* возмущён тем, что в Израиле нет талантов, кроме него

Даже трудно представить, как жил Израиль до того, как в нём поселился Макаревич (иноагент, если кто забыл) Какой-то серой, безысходной, бесталанной жизнью.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Лучшие люди Израиля - Макарка Заячья губа и бабка Пугалкина !
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10 час.
Лидия
Да, после 70-ти только и поднимать культуру другой страны, переться со своим уставом в чужой монастырь.
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10 час.
И
Искандер
Вам, возможно, будет интересно. Средний IQ израильтян - 95, против среднеевропейского 100 и среднееврейским 105. Причём &quot;баллы&quot; евреями набираются в основном там, где требуются вербальные навыки (умение болтать). Умные, успешные евреи не горят желанием переселяться в гнойник Ближнего Востока.
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9 час.

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