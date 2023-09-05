Макаревич* возмущён тем, что в Израиле нет талантов, кроме него

Да, после 70-ти только и поднимать культуру другой страны, переться со своим уставом в чужой монастырь.

И

Искандер

Вам, возможно, будет интересно. Средний IQ израильтян - 95, против среднеевропейского 100 и среднееврейским 105. Причём "баллы" евреями набираются в основном там, где требуются вербальные навыки (умение болтать). Умные, успешные евреи не горят желанием переселяться в гнойник Ближнего Востока.