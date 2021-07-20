Уши, лапы, хвост

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Как же ему повезло, за его окном белка построила гнездо и привела бельчат. Теперь вместо телевизора он пропадает у окна

Как же ему повезло, за его окном белка построила гнездо и привела бельчат. Теперь вместо телевизора он пропадает у окна

Белки — это очень шустрые и пугливые животные. Из-за этого очень сложно понаблюдать за ними в дикой природе.

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Vladimir Lioubimcev
Белки такие лапушки!! Я их люблю так же сильно, как и котят с птичками и собачатами.
Элеонора Коган
Солнышки рыженькие!!!Обожаю этих премиленьких малышей!!!

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