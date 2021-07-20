Как же ему повезло, за его окном белка построила гнездо и привела бельчат. Теперь вместо телевизора он пропадает у окна

Уши, лапы, хвостВ мире животныхКак же ему повезло, за его окном белка построила гнездо и привела бельчат. Теперь вместо телевизора он пропадает у окна Белки — это очень шустрые и пугливые животные. Из-за этого очень сложно понаблюдать за ними в дикой природе.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevБелки такие лапушки!! Я их люблю так же сильно, как и котят с птичками и собачатами.Элеонора КоганСолнышки рыженькие!!!Обожаю этих премиленьких малышей!!!Комментировать
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