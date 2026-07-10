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Zero Hedge

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IEA Warns Escalation In US-Iran Hostilities Could Upend Oil Surplus Forecast

IEA Warns Escalation In US-Iran Hostilities Could Upend Oil Surplus Forecast

IEA Warns Escalation In US-Iran Hostilities Could Upend Oil Surplus Forecast Despite the tentative recovery of oil flows through the Strait of Hormuz and the first build-up in global stocks since the war began, this week’s re-escalation of the U.

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