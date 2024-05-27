Крушение китайских иллюзий

Валерий Каулин

Товарищ Си, я думаю, будет поступать в соответствии с интересами своей страны. А вот нашим начальникам неплохо бы взять с него пример в некоторых ситуациях. Помнится, уже во время СВО с самого верха звучали призывы о поставках аммиака в сторону Одессы. А торговля титаном и ураном с "партнёрами"? Нате Вам ножик, чтобы нас зарезать? Или бизнес, ничего личного? Правда, если "прожевать" то, что происходит в МО, ничего удивительного!