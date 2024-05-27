ОЛЕГ ЛАВРОВ (ГОСУДАРСТВЕННИК) Добрый день, Империя. Министерство торговли Китая прямо с утра минувшего понедельника, внесло американские фирмы General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Boeing Defense, Space & Security в список редисок поганых (ненадежных организаций) из-за их военных продаж в китайском Тайване.
Крушение китайских иллюзий
Комментарии
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АндрейБорков
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3 час.
Валерий Каулин
Товарищ Си, я думаю, будет поступать в соответствии с интересами своей страны. А вот нашим начальникам неплохо бы взять с него пример в некоторых ситуациях. Помнится, уже во время СВО с самого верха звучали призывы о поставках аммиака в сторону Одессы. А торговля титаном и ураном с "партнёрами"? Нате Вам ножик, чтобы нас зарезать? Или бизнес, ничего личного? Правда, если "прожевать" то, что происходит в МО, ничего удивительного!
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1 час.
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