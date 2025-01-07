WP: суд отказался отложить вынесение приговора Трампу за подлог документов

Судья Хуан Мерчан отказался перенести вынесение приговора, назначенное на 10 января, избранному американскому президенту Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, сообщило издание The Washington Post (WP) со ссылкой на документы суда.
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