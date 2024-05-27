Школьники из Северного стали призёрами городской научной конференции

Ученики 8 «З» класса Роман Резанов и Ислам Шайдаев приняли участие в заключительных этапах городских научно-практических конференций «Инженеры будущего» и «Курчатовский проект – от знаний к практике, от практики к результату».
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