МинЖКХ требует взыскать с МУП «САХ» почти 62 миллиона рублей

Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Новосибирской области. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области через суд пытается взыскать с МУП «Спецавтохозяйство» 61,7 миллиона рублей.
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