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Генменеджер «Портленда» после встречи с Лиллардом: «Мы хотим создать побеждающую команду вокруг Дэмиана»

«Портленд» не собираются обменивать многолетнего лидера команды Дэмиана Лилларда. В понедельник генеральный менеджер «Портленда» Джо Кронин выступил с заявлением, в котором отметил, что он встретился с Лиллардом и агентом звезды НБА Аароном Гудвином, и между ними «состоялся отличный диалог.

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