I'm In Love With My Married Neighbor, And I Think The Feelings Are Mutual — What Should I Do?

"I feel so calm and safe with him; it feels like I know what he thinks before he says it. At some points during these years, he has hinted at feeling something non-platonic towards me too, and a few people also took notice and said something about it.
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