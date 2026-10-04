Российская семья тратит на продукты 21 тысячу

Средняя российская семья потратила на продукты 20 908 рублей в августе 2026 года. На непродовольственные товары пришлось ещё 19 664 рубля — в сумме 40 572 рубля за месяц.
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