Спутниковые снимки высокого разрешения от 20 июля не показывают видимых повреждений конструкций на АЭС «Бушер» в Иране.
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Спутниковые снимки высокого разрешения от 20 июля не показывают видимых повреждений конструкций на АЭС «Бушер» в Иране.
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