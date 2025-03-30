Возвращение с Украины: Россияне наконец вернулись в Курскую область

Москалькова: Возвращенные с Украины россияне вернулись в Курскую область Жителей Курской области, которых вернули с Украины, доставили в регион, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
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