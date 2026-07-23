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Талалаев: «Лидеров распродают. Скорее бы начался чемпионат, чтобы остались те, кто определял игру в прошлом сезоне»

Талалаев: «Лидеров распродают. Скорее бы начался чемпионат, чтобы остались те, кто определял игру в прошлом сезоне»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев признался, что с нетерпением ждет начала сезона, чтобы сохранить в команде ее ведущих игроков.

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