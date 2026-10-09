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Онугха — о жизни в Турции: «В Кайсери просто ужас. Это даже мягко сказано. Все пытаются обмануть»

Онугха — о жизни в Турции: «В Кайсери просто ужас. Это даже мягко сказано. Все пытаются обмануть»

Российский нападающий «Родины» Герман Онугха рассказал, чем ему не нравилась жизнь в Турции.Российский нападающий «Родины» Герман Онугха рассказал, чем ему не нравилась жизнь в Турции.

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