НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Мусиала выбыл на 2-3 недели из-за травмы задней поверхности бедра. Хавбек «Баварии» не сыграет с «Боруссией» и может пропустить оба матча с «Интером» в ЛЧ

Хавбек «Баварии» травмировал заднюю поверхность бедра в матче Бундеслиги с «Аугсбургом» (3:1). По информации журналиста Филиппа Кесслера, 22-летний футболист пропустит 2-3 недели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх