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Когда «Яндекс» полностью восстановит работу сервисов: чего ждать россиянам и бизнесу

Когда «Яндекс» полностью восстановит работу сервисов: чего ждать россиянам и бизнесу

Атаки беспилотников на дата-центры «Яндекса» в Сасове, Калуге и Владимире привели к самым масштабным за последние годы сбоям в работе экосистемы компании.

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