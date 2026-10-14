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Тренер «Брюгге» о 4:3 с «Интером»: «Храбрость стала решающим фактором. Результат очень важен для всего бельгийского футбола»

Тренер « Брюгге » Иван Леко оценил победу над « Интером » (4:3) в 2-м туре Лиги чемпионов. «Мы показали выдающуюся игру.

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