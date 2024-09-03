«Они делали, что хотели» Жестокость нацистов не знала границ. Как насилие стало для них нормой?

Довольно быстро после окончания Второй мировой войны социальные психологи заподозрили, что должен быть какой-то особенный механизм, заставляющий одних людей причинять страдания и уничтожать других без колебаний, в рамках рабочей рутины.
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