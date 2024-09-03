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«Они делали, что хотели» Жестокость нацистов не знала границ. Как насилие стало для них нормой?

«Они делали, что хотели» Жестокость нацистов не знала границ. Как насилие стало для них нормой?

Довольно быстро после окончания Второй мировой войны социальные психологи заподозрили, что должен быть какой-то особенный механизм, заставляющий одних людей причинять страдания и уничтожать других без колебаний, в рамках рабочей рутины.

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