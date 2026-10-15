Догги-стайл, как и любая другая поза, не так проста, как кажется. Она, конечно, удобна, но стоит учитывать разнообразные нюансы, чтобы вам обоим было максимально приятно.
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