Женщину и подростка с татуировками разыскивают в Новосибирске

В Новосибирске в розыск объявлена жительница Октябрьского района Анна Николаевна Курзина (Федорова). Женщина 1977 года рождения пропала 29 августа, ушла в красной куртке, синих джинсах, черных кроссовках, с собой захватила красную сумку.