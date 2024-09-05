Женщину и подростка с татуировками разыскивают в Новосибирске

В Новосибирске в розыск объявлена жительница Октябрьского района Анна Николаевна Курзина (Федорова). Женщина 1977 года рождения пропала 29 августа, ушла в красной куртке, синих джинсах, черных кроссовках, с собой захватила красную сумку.
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